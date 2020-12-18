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Apple выдали патент, подтверждающий, что компания разрабатывает собственную поисковую систему

Apple выдали патент, подтверждающий, что компания разрабатывает собственную поисковую систему

В конце октября появилась информация, что Apple активизирует усилия по созданию собственной поисковой системы, поскольку антимонопольные органы США могут запретить использование поисковой машины Google в качестве средства поиска по умолчанию на устройствах с iOS.

Как известно, компания Google, контролирующая примерно 90% глобального поиска в Интернете, ежегодно платит Apple за указанную привилегию 8-12 млрд долларов.

22 декабря управление по патентам и товарным знакам США выдало Apple патент №10 872 088, который подтверждает, что Apple разрабатывает собственное средство поиска.

В патенте описан метод оценки результатов поиска, основанный на учете веса домена. Как известно, поиск обычно дает очень большую выдачу, насчитывающую тысячи элементов (например, веб-страниц). Чтобы сделать результаты поиска более полезными для пользователей, предлагается сортировать или ранжировать результаты на основе рейтинга или оценки, которая заставляет список отображать элементы в определенном порядке. По замыслу авторов патента вес элемента, используемый для сортировки элементов в результатах поиска, может быть основан на оценке влияния домена, который предоставил этот элемент.

По материалам iXBT.com
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