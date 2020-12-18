Жителям других городов разрешили еще на полгода льготный проезд в столичном транспорте

Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля следующего года.
Соответствующее решение поддержали 104 депутата, сообщает пресс-служба КГГА.
“Мы продлили на полгода ввод электронного билета в промышленную эксплуатацию. Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть с начала 2021 года некиевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным пассажирским транспортом бесплатно. Но это и жители Киевской области, которые работают в Киеве, и ветераны-защитники, которые приезжают в столицу, и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом. Ведь правительство до сих пор не урегулировало вопрос компенсации перевозчикам за перевозку льготников и взаимоотношения в этом вопросе между муниципалитетами и государством. Потому что поскольку льготы предоставляются на уровне государства, то и оплачивать их должно государство», – подчеркнул Виталий Кличко.
В частности, на льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать следующие категории льготников-некиевлян: пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мой провайдер сменил стоимость услуг: советы юриста10 ч. назад - 1305 15
Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогамВчера, 20:00 - 2328 13
"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсийВчера, 11:14 - 614 11
НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021 год5 ч. назад - 505 5
В "Слуге народа" назвали ключевые законы 2020 годаВчера, 21:00 - 587 5
Поставщик газа отказался обслуживать клиентов: что делать13 ч. назад - 15689 2
В Киеве взорвали отделение ПриватБанка10 ч. назад - 14041 1
Ипотечная ставка будет снижена: НБУ вводит новые правила финмониторинга10 ч. назад - 1473
Мой провайдер сменил стоимость услуг: советы юриста10 ч. назад - 1305 15
Geely представила две бюджетных моделиВчера, 23:03 - 1278
"Мотор Сич" начала летные испытания лопастей для вертолетов4 ч. назад - 66
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиПозавчера, 12:10 - 243
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2632 2
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3962 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1957 2