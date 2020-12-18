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Жителям других городов разрешили еще на полгода льготный проезд в столичном транспорте

Жителям других городов разрешили еще на полгода льготный проезд в столичном транспорте

Киевсовет продлил возможность льготного проезда в общественном транспорте Киева для жителей других городов до 1 июля следующего года.

Соответствующее решение поддержали 104 депутата, сообщает пресс-служба КГГА.

“Мы продлили на полгода ввод электронного билета в промышленную эксплуатацию. Мы должны были с 1 января обеспечивать льготный проезд исключительно киевлянам. То есть с начала 2021 года некиевляне-льготники уже не смогли бы пользоваться киевским общественным пассажирским транспортом бесплатно. Но это и жители Киевской области, которые работают в Киеве, и ветераны-защитники, которые приезжают в столицу, и другие льготники, которые не проживают в Киеве. Поэтому мы продлили для них возможность пользоваться льготным проездом. Ведь правительство до сих пор не урегулировало вопрос компенсации перевозчикам за перевозку льготников и взаимоотношения в этом вопросе между муниципалитетами и государством. Потому что поскольку льготы предоставляются на уровне государства, то и оплачивать их должно государство», – подчеркнул Виталий Кличко.

В частности, на льготный проезд в общественном транспорте столицы могут рассчитывать следующие категории льготников-некиевлян: пенсионеры, чернобыльцы, люди с инвалидностью, участники боевых действий, участники АТО и некоторые другие категории.

По материалам Finance.UA
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