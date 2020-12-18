Первый выставленный на торги золотоносный участок приобрела компания с капиталом менее 1 тыс. грн

Первый выставленный на электронный аукцион золотоносный участок приобрела компания “Спис Украина”, уставный капитал которой составляет 869 грн.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы геологии и недр.
“Впервые за всю историю Украины Государственная служба геологии и недр предложила золоторудный лот на открытые электронные торги. Участок для геологического изучения и опытно-промышленной разработки по состоянию на 5 лет приобрело ООО “Спис Украина”.
Согласно информации в системе YouControl, ООО “Спис Украина” зарегистрировано в феврале 2010 года. Конечный бенефициарный владелец компании – гражданин Турции Чакмак Фират. Уставный капитал составляет 869 грн. Основным видом деятельности компании является деятельность холдинговых компаний, другие – покупка и продажа собственного недвижимого имущества, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта, деятельность главных управлений (хед-офисов).
Напомним, 22 декабря Госгеонедра впервые выставила на электронный аукцион золотоносный участок в Днепропетровской области. Стартовая цена лота составила 4,48 млн грн.
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