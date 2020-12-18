В Украине платные камеры в СИЗО за восемь месяцев «заработали» почти 2 млн гривен

В Украине следственные изоляторы с улучшенными условиями содержания почти за полгода получили 1 млн 900 тыс. гривен.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины на своей странице в Facebook.

Так называемые VIP-камеры открыты в 22 городах Украины. Самым прибыльным оказался Киевский следственный изолятор – он принес в бюджет 1 135 871 грн за 8 месяцев.

На втором месте – Одесский СИЗО (97 236 гривен), затем идет Полтавское учреждение исполнения наказаний № 3 (80 300 гривен). На третьем месте оказалась Львовское УИП.

Все деньги, полученные в ходе этого эксперимента, направляют на обновление бесплатных камер, которые нуждаются в ремонте. Таким образом, по информации Минюста, уже отремонтировано 25 бесплатных помещений на 162 места.



Инфографика: Минюст