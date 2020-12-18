Минцифры запустило экспортный портал на платформе ДіяБізнес

Министерство цифровой трансформации запустило Единственный экспортный веб-портал на платформе ДіяБізнес.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Это “единое окно”, которое объединяет всю имеющуюся информацию для экспортеров и компаний, заинтересованных в экспорте», – отметили в Минцифры.
Портал будет обеспечивать поддержку украинских экспортеров и тех, кто заинтересован в экспорте, следующим образом:
Кроме того, на портале содержатся советы по исследованию зарубежных рынков, аналитика потенциальных рынков сбыта. Также здесь реализована возможность содействия поиску покупателей за рубежом, что предполагает поддержку участия в международных деловых мероприятиях: торговых миссиях, выставках и ярмарках, предоставление институциональной и финансовой поддержки предпринимателей для развития экспортного потенциала.
Пока портал работает в тестовом режиме. В Минцифры добавили, что «портал размещен в защищенном дата-центре и соответствует мировым стандартам защиты от киберугроз». Информация пользователей хранится в зашифрованном виде.
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