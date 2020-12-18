Минцифры запустило экспортный портал на платформе ДіяБізнес

Министерство цифровой трансформации запустило Единственный экспортный веб-портал на платформе ДіяБізнес.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Это “единое окно”, которое объединяет всю имеющуюся информацию для экспортеров и компаний, заинтересованных в экспорте», – отметили в Минцифры.

Портал будет обеспечивать поддержку украинских экспортеров и тех, кто заинтересован в экспорте, следующим образом:

Предоставлять информацию о том, что необходимо предпринимателю на разных этапах экспортной деятельности, инструменты понадобятся для анализа внешних рынков, как ими пользоваться и требования к продукции, экспортные процедуры, сертификация и т.д.

Предоставлять сервисы, которые помогают решать задачи, связанные с интернационализацией бизнеса – от аудита экспортной деятельности предприятия до поиска партнеров за рубежом.

Предоставлять данные о внешних рынках.

Кроме того, на портале содержатся советы по исследованию зарубежных рынков, аналитика потенциальных рынков сбыта. Также здесь реализована возможность содействия поиску покупателей за рубежом, что предполагает поддержку участия в международных деловых мероприятиях: торговых миссиях, выставках и ярмарках, предоставление институциональной и финансовой поддержки предпринимателей для развития экспортного потенциала.

Пока портал работает в тестовом режиме. В Минцифры добавили, что «портал размещен в защищенном дата-центре и соответствует мировым стандартам защиты от киберугроз». Информация пользователей хранится в зашифрованном виде.