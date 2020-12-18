Коммендантский час и огромные штрафы: как Европа переживает локдаун

Европу, в отличие от Украины, на Рождество закрывают на локдаун – настолько боятся вспышки COVID-19. Особенно из-за появления так называемого британского штамма. Во время нового локдауну европейцы смогут купить только продукты и лекарства, а возмущенные предприниматели, которые теряют деньги, выходят на акции протеста.
Одна за другой страны Европы вводят жесткий локдаун, почти такой же, как весной. Закрывают буквально все: торговые центры и небольшие непродовольственные магазины, школы и детские сады.
В Бельгии ввели комендантский час – после 21:00 на улицу выходить запрещено. Кого поймают – штраф до полтысячи евро.
Великобритания, Лондон Чуть ли не больше всего запретов в Великобритании. Там выходить из дома разрешено только на работу, в магазин или аптеку. Все из-за нового, мутировавшего штамма коронавируса.
Германия, Берлин. В Германии по меньшей мере до 10 января будут работать только супермаркеты, аптеки, автозаправки, банки и почта. Уже несколько дней смертность от коронавируса бьет рекорды – около тысячи человек в сутки.
Впрочем, немцы возмущены решением властей ввести карантин как раз накануне Рождественских праздников.
“Стоило ввести локдаун еще в ноябре, спокойный месяц, когда ничего не происходит. Но не в декабре, когда многие компании устраивают новогодние корпоративы и рестораны могут заработать чуть больше”, – говорит местный житель.
Нидерланды, Амстердам. Жесткий карантин минимум на 5 недель, до середины января, ввели Нидерланды.
В местных больницах отменили все плановые операции, не хватает медиков работать с больными COVID-19.
Италия, Рим. Итальянцам придется провести Рождественские праздники дома. Завтра в стране – локдаун: закрывают рестораны и бары, запретят путешествия между регионами.
Чехия, Прага. После Рождества Чехия планирует в дополнение к ресторанам, гостиницам и спортзалам закрыть непродовольственные магазины и ввести комендантский час – от 9-ти вечера до 5-ти утра.
Франция, Париж. Во Франции, где также действует запрет на ночные прогулки, обещают только на один вечер – Рождество – сделать исключение – отменить комендантский час.
В стране до сих пор закрыты все развлекательные заведения как минимум до 20 января. Впрочем, медики признают – распространение вируса все еще не контролируют.
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