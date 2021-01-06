Кто на едином налоге в 2021 году не сможет обойтись без РРО

С 1 января 2021 года по 1 января 2022 года без РРО/ПРО могут работать ФЛП – единщики 2-4-й групп, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года (1320000 грн), независимо от выбранного вида деятельности.

Об этом пишет Uteka.

Без РРО не смогут обойтись те ФЛП, которые осуществляют:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказание платных услуг в сфере здравоохранения;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Это правило предусмотрено п. 61 подраздела 10 р. ХХ НКУ.

Таким образом, ссылаясь на эту норму, налоговики указали на обязательность применения РРО и/или ПРРО всем субъектам хозяйствования на упрощенной системе, которые реализуют лекарства, изделия медицинского назначения и оказывают платные услуги в сфере здравоохранения. Также следует иметь в виду, что в данном случае следует указать код экономической деятельности 86 «Охрана здоровья» по ДК 009:2010.

Справка Finance.ua:

8 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке до 2022 года использования кассовых аппаратов плательщиками единого налога.

Налоговики рассказали, что делать, если нужно перерегистрировать резервный регистратор расчетных операций с целью его хранения и/или использования в новой хозяйственной единице.

Finance.ua решил спросить мнение читателей относительно того, поддерживают ли они обязательное введение РРО . Результаты нашего опроса – по ссылке.

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