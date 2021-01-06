0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

Кто на едином налоге в 2021 году не сможет обойтись без РРО

Кто на едином налоге в 2021 году не сможет обойтись без РРО

С 1 января 2021 года по 1 января 2022 года без РРО/ПРО могут работать ФЛП – единщики 2-4-й групп, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года (1320000 грн), независимо от выбранного вида деятельности.

Об этом пишет Uteka.

Без РРО не смогут обойтись те ФЛП, которые осуществляют:

  • реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;
  • реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказание платных услуг в сфере здравоохранения;
  • реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

Это правило предусмотрено п. 61 подраздела 10 р. ХХ НКУ.

Таким образом, ссылаясь на эту норму, налоговики указали на обязательность применения РРО и/или ПРРО всем субъектам хозяйствования на упрощенной системе, которые реализуют лекарства, изделия медицинского назначения и оказывают платные услуги в сфере здравоохранения. Также следует иметь в виду, что в данном случае следует указать код экономической деятельности 86 «Охрана здоровья» по ДК 009:2010.

Справка Finance.ua:

  • 8 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке до 2022 года использования кассовых аппаратов плательщиками единого налога.
  • Налоговики рассказали, что делать, если нужно перерегистрировать резервный регистратор расчетных операций с целью его хранения и/или использования в новой хозяйственной единице.
  • Finance.ua решил спросить мнение читателей относительно того, поддерживают ли они обязательное введение РРО. Результаты нашего опроса – по ссылке.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.