Кто на едином налоге в 2021 году не сможет обойтись без РРО

С 1 января 2021 года по 1 января 2022 года без РРО/ПРО могут работать ФЛП – единщики 2-4-й групп, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового года (1320000 грн), независимо от выбранного вида деятельности.
Об этом пишет Uteka.
Без РРО не смогут обойтись те ФЛП, которые осуществляют:
Это правило предусмотрено п. 61 подраздела 10 р. ХХ НКУ.
Таким образом, ссылаясь на эту норму, налоговики указали на обязательность применения РРО и/или ПРРО всем субъектам хозяйствования на упрощенной системе, которые реализуют лекарства, изделия медицинского назначения и оказывают платные услуги в сфере здравоохранения. Также следует иметь в виду, что в данном случае следует указать код экономической деятельности 86 «Охрана здоровья» по ДК 009:2010.
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