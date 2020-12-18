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«Просто карта» от Таскомбанка и Mastercard - хватит терпеть сложные кредиты!

ТАСКОМБАНК совместно с Mastercard запустил в продажу новую кредитную «Просто карту», объединив в ней лучшие характеристики кэш-кредитов и классических кредиток.

Кредитная карта, кредит наличными или заем в МФО? Предложений на рынке много, но как выбрать самый удобный вариант? Понимая, что сейчас среди клиентов банков и финансовых учреждений остается достаточно большая часть людей, которые не пользуются кэшбеком и не разбираются в грейс-периодах, ТАСКОМБАНК создал простую кредитную карту – «Просто карту».

Она сочетает простоту и прозрачные понятные условия кредитования:

  • до 100 000 грн кредитного лимита;
  • процентная ставка — 4,5% на месяц;
  • 0 грн за снятие кредитных средств в банкоматах;
  • 0 грн за перевод кредитных средств;
  • 0 грн за открытие та обслуживание.

Заказать карту можно в любом отделении ТАСКОМБАНКА или онлайн. Управлять средствами можно в приложении TAS2U.

«Мы попытались объединить лучшие преимущества кредитования, когда человек может получить карточку, на нее – деньги, и пользоваться этим на «револьверной» основе постоянно, главное – платить взносы. Поэтому, «Просто карта» не имеет сложной механики, грейс-периодов, кэшбека и комиссий. Это простая карта, на которой есть кредитный лимит, пользоваться им можно в пределах честной процентной ставки – 4,5% в месяц. А операции, например, снять деньги, оплатить «коммуналку» или перевести средства, осуществляются бесплатно и без ограничений по суммам. Просто заказывайте карточку, которую наш курьер доставит практически в любой районный центр вам домой, и пользуйтесь», – объясняет Артур Муравицкий, заместитель председателя правления ТАСКОМБАНКА.

«Простота в использовании и понятность – это одни из ключевых признаков платежных продуктов, которые мы внедряем вместе с партнерами. Уверена, кредитная карточка с простыми и прозрачными условиями имеет огромный потенциал для украинцев. Карточка – это удобный финансовый инструмент, который способствует развитию финансовой включенности и предоставляет целый ряд преимуществ в управлении своими финансами. «Просто карта» от ТАСКОМБАНК – это ключ к удобным и безопасным платежам: от расчетов в магазинах или транспорте к онлайн-шоппингу и оплате коммунальных услуг», – подчеркнула Анна Онищенко, вице-президент по работе с клиентами Mastercard в Украине и Молдове.

«Банкинг без барьеров – вот принцип работы в ритейле, который мы хотим реализовать, потому концентрируемся на создании новых продуктов, отвечающих потребностям различных сегментов наших клиентов, и улучшении онлайн- и офлайн-сервисов», – подчеркнул Артур Муравицкий.

По материалам Таскомбанк
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