День финансов: повышение тарифов мобильной связи, штрафы за нарушение самоизоляции, рейс МАУ из Киева в Киев

Среда, 23 декабря. Новый год все ближе, а вместе с ними и изменения:

Повышение тарифов мобильных операторов. С начала 2021 года мобильные операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell повысят цены на некоторые тарифные планы. К примеру, стоимость тарифа “Безлим”, который предлагает “Киевстар”, с 1 января вырастет почти вдвое – с 95 грн/мес. до 175 грн/мес.

Ипотека еще доступнее с 2021. В правительстве обещают, что уже с 2021 года ипотека будет под 7%. По словам заместителя министра финансов Василия Шкуракова, низкая ставка должна действовать в течение всего срока кредита – до 20 лет. А как заинтересовать коммерческие банки? Для это правительство планирует выдавать им ссуды под 5% с помощью акционерного общества.

Времена дефицита для Пенсионного фонда. В бюджете на 2021 год дефицит собственных поступлений Пенсионного фонда ожидают на уровне 26 миллиардов гривен. Расходы солидарной системы, то есть за счет собственных поступлений Фонда, предусмотрены в размере 350,3 млрд грн (+3,3% против 2020 года), обязательства Госбюджета – еще 143,1 млрд грн (+0,4%).

2,2 млрд грн помощи. ФЛП и рабочие получат по 8 тыс. Для этого выделяют 2,2 млрд грн, пишет Опендатабот. Больше всего заявок подали предприниматели из Киева и области (34834 заявки), Днепропетровской (22033), Харьковской (19159) и Львовской областей (18321).

Рейс из Киева в Киев. Нет, это не опечатка. В авиакомпании МАУ нашли оригинальное решение, которое предлагает “раскрыть магию полета над величественным и торжественным Киевом”.

Международные авиалинии Украины запускают авиаэкскурсии над Киевом. Рейсы созданы специально в преддверии новогодних праздников, чтобы желающие могли устроить корпоратив прямо в небе. Стоимость одного кресла составит 2 100 грн.

До 8500 гривен за нарушение самоизоляции. Кабмин предлагает ввести административную ответственность за нарушение режима самоизоляции. Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Нарушители, которые не соблюдают карантинных требований, будут платить от 3400 гривен до 8500 гривен.