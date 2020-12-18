Разработали самовосстанавливающийся материал для экранов смартфонов

Исследователи из Корейского института науки и технологий разработали электронный материал, который может восстановить свою целостность после трещин и других физических повреждений. В нем есть неожиданный ингредиент – льняное масло.
Трещины на экране смартфона – крайне неприятное событие для любого. Корейские ученые понимают это и сделали большой шаг к технологии самовосстановления экранов. Их исследование опубликовано в Composites Part B: Engineering, кратко о нем рассказывает Science Alert.
Ученые добавили масло из семян льна в бесцветный полиимид – альтернативу стеклу, которая используется в производстве экранов. Льняное масло в микрокапсулах смешивается с силиконом и используется в качестве покрытия экрана.
“Мы смогли разработать самовосстанавливающийся бесцветный полиимид, который может радикально изменить физические свойства и срок службы поврежденных полимерных материалов”,
– заявили исследователи.
Разрывы полиимида приводят к разрывам микрокапсул, высвобождая льняное масло. Вступая в реакцию с воздухом, оно затвердевает, и материал восстанавливается.
Все процессы происходят при комнатной температуре и без необходимости внешнего давления, в отличие от аналогичных самовосстанавливающихся материалов, которые представляли ученые ранее. Исследователи отмечают, что более высокая температура, влажность и ультрафиолет способны ускорить процесс.
При идеальных условиях под воздействием УФ-излучения материал может “регенерировать” 91 процент трещин всего за 20 минут, сохраняя при этом все свои свойства.
Чтобы вывести эту технологию из лаборатории в массовое производство и продажу, нужно сделать еще много работы, но результаты уже дают надежду. Преимущества технологии могут выходить далеко за рамки разбитых экранов смартфонов: полиимид — это материал, который используется везде, от искусственной кожи до солнечных батарей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы назвали приемлемый размер пенсииПозавчера, 17:00 - 10175 12
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 3629 8
"Укрпочту" оштрафовали на 1,5 млн за несвоевременную выплату пенсийВчера, 11:14 - 270 7
Россия возобновляет строительство "Северного потока – 2" в водах ДанииВчера, 11:31 - 608 6
Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогамВчера, 20:00 - 815 5
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие процентыВчера, 13:00 - 3629 8
Мобильные операторы повышают тарифыВчера, 15:00 - 2732 1
МАУ запустит рейс из Киева в КиевВчера, 16:44 - 1366 4
McDonald's открыл первый ресторан в Буче под КиевомВчера, 17:42 - 1177
Курс наличного доллараВчера, 13:05 - 1032
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиПозавчера, 12:10 - 198
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2489 1
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3773 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1915 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 2035