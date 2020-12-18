Схемы одного из первых компьютеров Apple проданы за 630 тысяч долларов

Схематический рисунок одного из первых компьютеров Apple, который нарисовал Стив Возняк, продали на аукционе. Сумма лота составила больше 630 тысяч долларов.

RR Auction завершил продажу нескольких десятков лотов, связанных с Apple. Среди них различные каталоги и книги, подписанные Стивом Джобсом, основателем компании, говорится на сайте аукциона.

Среди всех лотов есть один очень необычный: схема первого массового компьютера Apple II, от руки нарисованная Стивом Возняком в 1975 году. В итоге уникальный лот ушел за 630 тысяч долларов.

“Эти документы, датированные примерно 1975 годом, представляют собой мои оригинальные схемы прототипов Apple II и инструкции по программированию. Они драгоценные”, – поделился Возняк.

Документ состоит в целом из 23 страниц незавершенных заметок и диаграмм для макета Apple II. В частности:

пять страниц схем и заметок, выполненных карандашом, чернилами и фломастером на белоснежных 8,5х11 листах бумаги;

шесть скопированных страниц с заголовками “Bus Sources”, “System Timing”, “Display”, “Sync Timing & Adr. Gen”, и “Timing”

бумаги размером 8.5×11 и 11×8.5 с несколькими аннотациями шариковой ручкой и фломастером;

12-страничная рукописная инструкция по программированию, состоящая из 28 детальных шагов. В целом в прекрасном состоянии.

Это не единственный лот, связанный с Возняком, на аукционе. Были также радужные очки в форме фирменного яблока компании 1979 года. Создали их просто “ради развлечения”, как сообщил сам Возняк. Лот ушел за почти 19 тысяч долларов.