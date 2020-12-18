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Realme Watch S Master Edition: презентовали дизайнерские смарт-часы

Realme Watch S Master Edition: презентовали дизайнерские смарт-часы

Китайская компания Realme провела презентацию в Индии и анонсировала новые смарт-часы Realme Watch S Master Edition. Они получили эксклюзивные ремешки, циферблаты и новый комплект поставки с дизайнерскими наклейками.

Кстати, дизайн для Realme Watch S Master Edition разработал корейский дизайнер Grafflex.

Realme Watch S Master Edition получили экран диагональю 1,3 дюйма с разрешением 360х360 пикселей, а также защитное стекло Corning Gorilla Glass 3.

Также этот девайс стал первыми смарт-часами от Realme с функцией автоматической регулировки яркости. Аккумулятор получил емкость 390 мАч, его должно хватать на 15 дней автономной работы.

Часы получили влагозащиту по стандарту 5 АТМ, а также есть датчики частоты сердечных сокращений и определения уровня насыщенности крови кислородом (SpO2). Девайс поддерживает 16 спортивных режимов.

Цена. На индийском рынке новинка стоит 80 долларов (2 400 гривен). Продажи стартуют в ближайшее время.

По материалам Телеканал новин 24
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