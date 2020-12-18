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Кабмин упростил порядок назначения субсидий и соцпособий

Кабмин упростил порядок назначения субсидий и соцпособий

Кабинет Министров внес изменения в некоторые постановления относительно назначения жилищных субсидий, назначения и выплаты государственной помощи.

Соответствующее решение с двухдневной доработкой принято правительством на заседании в среду, 23 декабря.

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“Проектом акта предлагается внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий, в порядок назначения выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и в порядок назначения выплаты государственной помощи семьям с детьми. Указанными изменениями мы даем возможность назначать жилищные субсидии, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям и лицам, которым оказывается помощь по частичной безработице на период карантина. То есть мы упрощаем такую возможность в части нивелирования требования обязательности уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального суммарно в течение трех месяцев в периоды, за которые учитываются доходы при назначении этих видов государственной помощи”, – сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Кроме того, по ее словам, проектом постановления предлагается при расчете размера жилищных субсидий, государственной социальной помощи малообеспеченным и пособия на детей одиноким матерям учитывать среднемесячный совокупный доход указанных лиц, а также лиц, которые получают среднемесячную компенсационную выплату, предназначенную неработающему трудоспособному лицу, которое ухаживает за лицом с инвалидностью первой группы, фактически полученные такими лицами доходы.

В то же время Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич отметил, что проект постановления “не был направлен для обработки ни правительственному уполномоченному, ни мне как уполномоченному Президента”.

“Есть вопросы, о которых мы с министром говорили с точки зрения того, что сегодня есть проблема при начислении жилищных субсидий, а именно уменьшается государственная помощь семьям с детьми с инвалидностью и лицам с инвалидностью. Мы готовы проработать этот вопрос в течение трех дней”, – сказал Сушкевич.

В свою очередь Премьер-министр Денис Шмигаль предложил не затягивать с доработкой проекта постановления и предложил принять решение с доработкой в двухдневный срок.

Члены правительства поддержали его предложение.

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По материалам УКРИНФОРМ
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