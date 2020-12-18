"Неясно, понимает ли Витренко, что нужно делать для энергетики", - Кушнирук

Если победа в Стокгольмском арбитраже – и правда отчасти заслуга команды Юрия Витренко, то его назначение вице-премьером и министром энергетики вызывает ряд вопросов.

Об этом на своей странице в сети Facebook пишет экономист, эксперт Борис Кушнирук.

“Я знаком с Юрием Витренко более 10 лет. Отношусь к нему положительно, и, кстати, считаю, что свою многомиллионную премию за выигрыш НАК “Нафтогаз” в Стокгольмском арбитраже он заслужил. Никакого негатива в этом не вижу. А вот о его назначении на должность первого вице-премьера и одновременно министра энергетики, то у меня главный вопрос, что он планирует делать на этих должностях? Какие основные шаги и в какой последовательности в экономической и энергетической сфере предлагает реализовать?” – отмечает Борис Кушнирук.

По его словам, все попытки поискать информацию по этому поводу ничем не завершились.

“Но должность министра энергетики, тем более первого вице-премьера, должна была предусматривать не только политическую лояльность к выдающемуся потерпевшему современности, а и понимания и объяснения, что и как следует делать правительству в той сложной ситуации, в которую загнали экономику не только пандемия коронавируса, но и действия нынешней власти”, – считает эксперт.

Ранее СМИ писали, что в ситуации с премией за победу в арбитраже Стокгольма по делу о транзите газа НАК “Нафтогаз” уже выплатил бывшему исполнительному директору Юрию Витренко 7,2 млн долларов вместо ранее затребованных им 4 млн долларов, таким образом сняв конфликт интересов, — в феврале Витренко подал иск против НАК за отказ выплачивать ему эту премию.

Как ранее сообщалось, энергоэксперты скептически оценивают кандидатуру экс-топ-менеджера НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко. Об этом говорится в статье “Энергетике нужен смелый. С какими вызовами столкнутся кандидаты на пост нового министра?”.

Напомним, по мнению директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентина Землянского, Витренко – наименее подходящий кандидат на пост министра энергетики.

“У меня большие сомнения относительно его профессионализма. Да, те достижения, что он себе приписывает – победа в Стокгольмском арбитраже – это прекрасно, но куда девать европейских юристов, которым много денег отправили, потом на премии выписали миллионы, работала ведь команда, а не один господин Витренко. “Нафтогаз Трейдинг”, которую он создал, вообще была убыточна ранее. Программа добычи 2020 была провалена, и эта ответственность на топ-менеджере Витренко”, – отметил ранее Валентин Землянский.