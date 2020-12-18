Работа на "дистанционке": комитет рекомендует Раде внести изменения в законы о труде

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект по совершенствованию правового регулирования дистанционной работы.
Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.
“Комитет по результатам рассмотрения одобрил текст сравнительной таблицы законопроекта и рекомендует Верховной Раде принять проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы №4051 во втором чтении и в целом”, – говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается нормировать вопросы дистанционного и надомного труда.
В частности, проект предусматривает внесение изменений в некоторые статьи Кодекса законов о труде и Закона “Об охране труда”.
Изменениями предлагается:
Проект также предлагает установить, что при заключении трудового договора о дистанционной работе работодатель знакомит работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, а также с требованиями по охране труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными этим работодателем.
Также изменения предусматривают возможность устанавливать по письменному взаимному согласованию режим труда с саморегулируемым временем начала, окончания и продолжительности рабочего времени в течение рабочего дня на определенный срок или бессрочно как при приеме на работу.
Предполагается, что при надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.
Кроме того, законопроект предлагает предоставить работнику возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении него были совершены действия, содержащие признаки дискриминации.
Работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или осуществляющему уход за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, предоставляется возможность выполнять свою работу на условиях дистанционной работы.
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