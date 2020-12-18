0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 107 0

Работа на "дистанционке": комитет рекомендует Раде внести изменения в законы о труде

Работа на "дистанционке": комитет рекомендует Раде внести изменения в законы о труде

Парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект по совершенствованию правового регулирования дистанционной работы.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

“Комитет по результатам рассмотрения одобрил текст сравнительной таблицы законопроекта и рекомендует Верховной Раде принять проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы №4051 во втором чтении и в целом”, – говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается нормировать вопросы дистанционного и надомного труда.

В частности, проект предусматривает внесение изменений в некоторые статьи Кодекса законов о труде и Закона “Об охране труда”.

Изменениями предлагается:

  • разграничить понятия надомного труда и дистанционного труда;
  • прописать понятийный аппарат;
  • предусмотреть для работодателей возможность знакомить работников с приказами (распоряжениями), уведомлениями и другими документами с использованием определенных в трудовом договоре средств электронной связи.

Проект также предлагает установить, что при заключении трудового договора о дистанционной работе работодатель знакомит работника с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, а также с требованиями по охране труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными этим работодателем.

Также изменения предусматривают возможность устанавливать по письменному взаимному согласованию режим труда с саморегулируемым временем начала, окончания и продолжительности рабочего времени в течение рабочего дня на определенный срок или бессрочно как при приеме на работу.

Предполагается, что при надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения и организации, если иное не предусмотрено в трудовом договоре.

Кроме того, законопроект предлагает предоставить работнику возможность требовать от работодателя временный (до 2-х месяцев) переход на дистанционную работу в случае, если на рабочем месте в отношении него были совершены действия, содержащие признаки дискриминации.

Работнику, имеющему ребенка в возрасте до 3 лет или осуществляющему уход за ребенком до достижения им шестилетнего возраста, предоставляется возможность выполнять свою работу на условиях дистанционной работы.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.