0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 149 0

Рада приобрела 14 Toyota Camry: дорогие закупки авто через систему ProZorro

Рада приобрела 14 Toyota Camry: дорогие закупки авто через систему ProZorro

Нацполиция собиралась закупить через систему ProZorro на 100 тыс. грн электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, но отменила тендер. После этого «Слово и дело» поинтересовалось, какие госучреждения приобретают современные гаджеты. Сегодня предлагаем посмотреть, какие бюджетные структуры закупили за деньги налогоплательщиков в 2020 году самые дорогие автомобили.

Наибольшей популярностью среди чиновников пользуется Toyota. Хотя за государственный счет они не против Lexus или Volkswagen.

Самую масштабную закупку авто за государственные средства в этом году осуществила автобаза Управления делами Аппарата Верховной рады. По данным системы ProZorro, для украинских парламентариев приобрели 14 Toyota Camry на 12 млн 537 тыс. грн.

Поставщик из Харькова, ООО «АРТМОТОР». Договор на поставку иномарок подписан 14 ноября, а 20 декабря машины должны были прибыть к заказчику. Предусмотрено два варианта комплектации автомобилей: Comfort стоимостью 895 тыс. 295 грн и Elegance – по 896 тыс. 12 грн 50 коп.

Согласно договору купли-продажи, все иномарки 2020 года выпуска, о чем должны свидетельствовать соответствующие сертификаты.

Три Toyota Camry на 2 млн 698 тыс. 800 грн закупили для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. На сайте ProZorro говорится, что легковые автомобили приобретены для обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти.

Поставщик – снова ООО «АРТМОТОР», но на этот раз из города Сумы.

Также Toyota Camry (Premium) за 1 млн 145 тыс. 857 грн (с НДС) закупили для «Ровнооблэнерго». Договор заключен 18 декабря, а период доставки – до 31 декабря, как раз под новогоднюю елку.

По материалам Слово и Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.