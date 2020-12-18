Рада приобрела 14 Toyota Camry: дорогие закупки авто через систему ProZorro

Нацполиция собиралась закупить через систему ProZorro на 100 тыс. грн электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, но отменила тендер. После этого «Слово и дело» поинтересовалось, какие госучреждения приобретают современные гаджеты. Сегодня предлагаем посмотреть, какие бюджетные структуры закупили за деньги налогоплательщиков в 2020 году самые дорогие автомобили.

Наибольшей популярностью среди чиновников пользуется Toyota. Хотя за государственный счет они не против Lexus или Volkswagen.

Самую масштабную закупку авто за государственные средства в этом году осуществила автобаза Управления делами Аппарата Верховной рады. По данным системы ProZorro, для украинских парламентариев приобрели 14 Toyota Camry на 12 млн 537 тыс. грн.



Поставщик из Харькова, ООО «АРТМОТОР». Договор на поставку иномарок подписан 14 ноября, а 20 декабря машины должны были прибыть к заказчику. Предусмотрено два варианта комплектации автомобилей: Comfort стоимостью 895 тыс. 295 грн и Elegance – по 896 тыс. 12 грн 50 коп.

Согласно договору купли-продажи, все иномарки 2020 года выпуска, о чем должны свидетельствовать соответствующие сертификаты.

Три Toyota Camry на 2 млн 698 тыс. 800 грн закупили для Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. На сайте ProZorro говорится, что легковые автомобили приобретены для обслуживания государственного секретаря министерства и заместителей руководителя центрального органа исполнительной власти.

Поставщик – снова ООО «АРТМОТОР», но на этот раз из города Сумы.

Также Toyota Camry (Premium) за 1 млн 145 тыс. 857 грн (с НДС) закупили для «Ровнооблэнерго». Договор заключен 18 декабря, а период доставки – до 31 декабря, как раз под новогоднюю елку.