"Нафтогаз" установил заправку для электрокаров в аэропорту "Киев"

Группа “Нафтогаз” установила в аэропорту “Киев” еще одну автозаправку для подзарядки электроавтомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

“В аэропорту Киев открылся новый gate-We Energy Gate. Это наша третья автозарядная станция в столице для электрокаров”. – говорится в сообщении.

Отметим, что “Нафтогаз” в апреле 2020 года установил первую собственную электрозарядную станцию в рамках пилотного проекта WeEnergy.



Фото: facebook.com/NaftogazGroup

Установленный комплекс подходит для всех видов электромобилей мировых брендов, а среднее время зарядки составляет не более 2,5 часов. Стоимость услуги на станции в апреле была одной из самых низких среди игроков украинского рынка – 4,5 грн/кВт-ч.

Рассчитаться за подзарядку можно с помощью мобильного телефона и специального приложения через личный кабинет потребителя или воспользовавшись карточкой WeEnergy.