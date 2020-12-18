По информации на 12:50, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (52,398 млн грн и 65,413 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (72 и 47), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,45-28,46 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 119 активных заявок по доллару на сумму 117,811 грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,4500 – 1 000

28,4500 – 3 300

28,4400 – 120 000

28,4400 – 50 000

28,4400 – 30 000

28,4400 – 99 999

28,4300 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,3900 – 44 445

28,4100 – 35 000

28,4200 – 15 000

28,4200 – 7 000

28,4300 – 45 000

28,4300 – 20 000

28,4300 – 25 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4668 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4163 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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