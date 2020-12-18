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Четверть украинцев считают, что из-за коронавируса наступит экономический упадок (опрос)

Четверть украинцев считают, что из-за коронавируса наступит экономический упадок (опрос)

Четверть украинцев считают, что из-за коронавируса наступит экономический упадок, однако 63% из опрошенных видят причину возможного экономического кризиса в некомпетентности власти.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы “Рейтинг”.

“В общем причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе. При этом, количество тех, кто объясняет ситуацию в экономике некомпетентностью власти, за последние полгода выросла с 53 до 63%”, – говорится в результатах опроса.

Также 46% опрошенных отметили, что в новой власти им больше нравится желание перемен, 17% – порядочность, 13% – независимость от олигархов.

“Деятельностью Президента Зеленского довольны 32% опрошенных, не довольны – 65%. Работой председателя Верховной Рады Разумкова довольны 30%, недовольны – 51%, затруднились оценить – 19%. Деятельностью премьер-министра довольны 16%, недовольны – 65%, затруднились оценить – 18%. Работой правительства и парламента граждане довольны меньше – почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% – положительные”, – говорится в результатах опроса.

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По материалам УНН
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