Четверть украинцев считают, что из-за коронавируса наступит экономический упадок (опрос)

Четверть украинцев считают, что из-за коронавируса наступит экономический упадок, однако 63% из опрошенных видят причину возможного экономического кризиса в некомпетентности власти.
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы “Рейтинг”.
“В общем причину возможного экономического кризиса большинство опрошенных видят в некомпетентности власти (63%), хотя четверть считает, что экономический упадок наступит из-за коронавируса. Еще 9% видят причиной войну на Донбассе. При этом, количество тех, кто объясняет ситуацию в экономике некомпетентностью власти, за последние полгода выросла с 53 до 63%”, – говорится в результатах опроса.
Также 46% опрошенных отметили, что в новой власти им больше нравится желание перемен, 17% – порядочность, 13% – независимость от олигархов.
“Деятельностью Президента Зеленского довольны 32% опрошенных, не довольны – 65%. Работой председателя Верховной Рады Разумкова довольны 30%, недовольны – 51%, затруднились оценить – 19%. Деятельностью премьер-министра довольны 16%, недовольны – 65%, затруднились оценить – 18%. Работой правительства и парламента граждане довольны меньше – почти 80% дали отрицательные оценки, и только около 12% – положительные”, – говорится в результатах опроса.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Новая "доступная ипотека": кому дадут кредит под низкие проценты2 ч. назад - 960 5
Dragon Capital покупает банк у депутата НовинскогоВчера, 16:47 - 2085 4
"Датагруп" покупает 100% акций оператора VoliaВчера, 15:45 - 1714 4
Минцифры запустило платформу с данными об украинской IT-экосистемеВчера, 15:36 - 493 3
Украинцы назвали приемлемый размер пенсииВчера, 17:00 - 6557 2
Как молодым семьям получить беспроцентный кредит на строительство жилья (инфографика)Вчера, 16:09 - 3447 2
Dragon Capital покупает банк у депутата НовинскогоВчера, 16:47 - 2085 4
Популярный мировой автопроизводитель находится на грани банкротстваВчера, 19:46 - 1798
"Датагруп" покупает 100% акций оператора VoliaВчера, 15:45 - 1714 4
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиВчера, 12:10 - 150
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2374
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3645 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1875 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 2009