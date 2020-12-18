Украинцы задолжали по микрокредитам почти 15 млрд грн - Опендатабот

Долги украинцев перед микрокредитными организациями выросли за год на 7% и достигли 14,8 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

“Около 15 миллиардов гривен украинцы должны микрокредитным финансовым учреждениям. Вообще задолженность по микрокредитам выросла на 7% за 2020 год, и на 31% – за 2019”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, ежемесячно украинцы берут около 960 тысяч микрокредитов.



Инфографика: Опендатабот

Как изменился рынок микрокредитования в 2020 году:

за 2019 год рынок микрокредитования вырос на 50%;

в этом году в первом квартале наблюдался рост на 82%, который после начала карантина упал до 17%;

в третьем квартале года рынок вернулся к показателям 2019 года;

средняя сумма кредита выросла на 5% – до 3893 грн.



Инфографика: Опендатабот

Что будет с рынком МФО в 2021: