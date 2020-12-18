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Украинцы задолжали по микрокредитам почти 15 млрд грн - Опендатабот

Украинцы задолжали по микрокредитам почти 15 млрд грн - Опендатабот

Долги украинцев перед микрокредитными организациями выросли за год на 7% и достигли 14,8 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

“Около 15 миллиардов гривен украинцы должны микрокредитным финансовым учреждениям. Вообще задолженность по микрокредитам выросла на 7% за 2020 год, и на 31% – за 2019”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, ежемесячно украинцы берут около 960 тысяч микрокредитов.


Инфографика: Опендатабот

Как изменился рынок микрокредитования в 2020 году:

  • за 2019 год рынок микрокредитования вырос на 50%;
  • в этом году в первом квартале наблюдался рост на 82%, который после начала карантина упал до 17%;
  • в третьем квартале года рынок вернулся к показателям 2019 года;
  • средняя сумма кредита выросла на 5% – до 3893 грн.


Инфографика: Опендатабот

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Что будет с рынком МФО в 2021:

  • с 1 января вступают в силу изменения в закон о кредитовании, которые повлияют на сферу микрокредитных финансовых организаций. Так, размер суммы штрафов и пени не сможет больше двух размеров суммы, которую получил человек, если кредит больше 1 минимальной заработной платы (6 тыс. грн с 1 января 2021 года). Правда, правило не распространяется на более мелкие кредиты. Здесь, как и ранее, действует общая норма – размер штрафов и пени не может превышать 50% кредита.

Рейтинг микрофинансовых организаций Украины

По материалам Finance.UA
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