Украинцы задолжали по микрокредитам почти 15 млрд грн - Опендатабот

Долги украинцев перед микрокредитными организациями выросли за год на 7% и достигли 14,8 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.
“Около 15 миллиардов гривен украинцы должны микрокредитным финансовым учреждениям. Вообще задолженность по микрокредитам выросла на 7% за 2020 год, и на 31% – за 2019”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, ежемесячно украинцы берут около 960 тысяч микрокредитов.
Инфографика: Опендатабот
Как изменился рынок микрокредитования в 2020 году:
Инфографика: Опендатабот
Что будет с рынком МФО в 2021:
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