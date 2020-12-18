ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий декабря 2020 года

Аналитики robota.ua определили топ-9 самых высокооплачиваемых вакансий декабря 2020 года с заработной платой от 100 000 грн.

Об этом пишет rabota.ua.

Декабрьские высокооплачиваемые вакансии ждут своих кандидатов, у профи есть шанс сделать себе новогодний подарок – найти работу с достойной заработной платой. Какие компании, каких специалистов ищут на высокооплачиваемые позиции в конце года, на какое вознаграждение за труд и «плюшки» могут рассчитывать профессионалы?

Генеральный директор. Компания, которая предоставляет услуги в сфере сертификации авто, ГБО, техосмотра и автострахования, открывает вакансию. Среди обязанностей на должности: участие в формировании стратегии компании, контроль за выполнением стратегических программ; анализ деятельности предприятия, определение узких мест и разработка мероприятий по их устранению; оптимизация бизнес-процессов; автоматизация процессов предприятия; разработка и утверждение бюджета компании, оптимизация и контроль расходной части; проведение собраний с подчиненными; разработка финансовой политики; формирование и предоставление отчетности владельцам компании. Заработная плата – 100 000 грн.

Требования к кандидатам: опыт на аналогичной позиции от пяти лет; подтвержденные результаты и достижения на предыдущих местах работы; навыки работы в CRM; уверенный пользователь ПК; знание английского языка (желательно); навыки эффективного управления и организации работы персонала; наличие собственного авто.

Системный администратор в Calloption. Международная финансовая IT-компания ищет специалиста по системному администрированию веб-проектов. Предлагается заработная плата в размере 112 000 грн. Ищут специалиста с: навыками администрирования Linux на высоком уровне; опытом работы с высоконагруженными веб-проектами с использованием nginx + PHP-FPM и Haproxy; опытом использования/администрирования MySQL/PostgreSQL; хорошими знаниями в области сетевых технологий, хорошим пониманием DNS, HTTP (S), VPN, почты, сертификатов SSL, шифрования и тому подобное. Как преимущество: навыки программирования, опыт работы с сертификатами Cisco, Zabbix, Cloudflare.

Обязанности: администрирование серверной инфраструктуры; тесное сотрудничество с командами разработчиков клиента для оптимизации бизнес-процессов; оптимизация проектов и поэтапное внедрение современных решений. Условия работы: офис в центре Киева или возможность работать удаленно.

Бортинженер (стажер) Ми-8 (17) в «Украинские вертолеты». Ведущая авиакомпания проводит отбор на конкурсной основе на должность «Бортинженер» (стажер инженера бортового). Заработная плата – 120 000 грн (указана средняя зарплата, зависит от уровня подготовки). Требования: среднее образование по специальности «Техник/механик авиационный по эксплуатации воздушных судов/систем ПС» или высшее образование по специальности «Инженер по техническому обслуживанию воздушных судов и авиационных двигателей»; опыт работы по специальности; общий налет на воздушных судах на должности бортинженера от 100 часов (налет на воздушных судах типа Ми-8 не менее 100 часов); владение английским языком – IELTS 4.0 и выше, ICAO 4.0; имеющаяся лицензия бортинженера (ICAO); для стажера инженера бортового: высшее авиационное образование, налет на воздушных судах на должности бортинженера или пилота не менее – 50 часов (желательно), владение английским языком – IELTS 5.0 и выше.

IoT Engineers/Leads/Developers в IOT Web Lab. IT-компания ищет сотрудника на удаленную работу (полный рабочий день). Требования к кандидатам: опыт работы с проектами высокочастотного обнаружения (работа с частотой RFID); Tech Stack: RISC-V, FPGA, DRAM, устройства NVM, AIC, частота RFID, WiFi, Bluetooth, LPWAN, ZigBee; высшее образование – математика, информатика; 12+ лет опыта; свободное владение английским/русским языками. Работодатель предлагает: профессиональную команду; своевременную оплату труда; удобный график; зарплату – 280 000 грн + бонусы. Кандидат должен быть готов к подписанию соглашения о конфиденциальности (NDA).

Менеджер по работе с существующими клиентами (испанский) в Osiris Unlimited. В крупную международную компанию требуются специалисты со знанием испанского языка. Зарплата – 100 000 грн (фиксированная ставка – 1 500$ + %), готовы рассмотреть только кандидатов с опытом работы. Ключевые обязанности: работа с клиентами, которые говорят на испанском языке; сопровождение и удержание, презентация услуг компании, продажа продуктов в телефонном режиме; выполнение индивидуального плана продаж.

Требования: опыт в сфере финансовых рынков от 1 года – обязателен; свободное владение испанским языком – обязательно; умение слушать и анализировать, работать с клиентами. Работодатель предлагает: работу в крупной, стабильной компании; высокий уровень дохода; только горячий трафик; возможность для профессионального развития; дружелюбный, интересный и молодой коллектив.