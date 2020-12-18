McLaren представила свой самый мощный бензиновый гиперкар (фото)

Британский производитель гоночных авто представил свою самую мощную модель с бензиновым двигателем. Новый McLaren Sabre укомплектовали V8 на 824 л. с., что всего на 80 л. с. меньше, чем у гибридного McLaren P1.
Многие современные спортивные авто оснащают гибридными силовыми установками, что позволяет им не терять мощность и крутящий момент во всех диапазонах работы двигателя.
Но в McLaren попытались извлечь максимум лошадиных сил исключительно из ДВС и на днях представили самый мощный бензиновый гиперкар в своей линейке.
Фото: McLaren
Новая модель McLaren Sabre получила четырехлитровый V8 с двумя турбинами, который выдает 824 л. с. мощности и 800 Нм крутящего момента. На сегодня это самый мощный ДВС от McLaren.
Фото: McLaren
Больше выдает только гибридная силовая установка McLaren P1, в основе которой также лежит V8, дополненный электромотором. Этот же четырехлитровый V8 с двумя турбинами в модели Senna инженерам удалось развить «всего» до 789 л. с. мощности.
Производитель заявляет, что максимальная скорость нового McLaren Sabre составляет 350 км/ч, что делает модель самым быстрым двухместным авто в линейке McLaren. Ориентировочная стоимость гиперкара – $1 млн, и компания построит всего 15 экземпляров Sabre.
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