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В Минюсте рассказали о реформах в украинской системе банкротства в 2020 году

В Минюсте рассказали о реформах в украинской системе банкротства в 2020 году

От успешности реформы системы банкротства во многом зависит восстановление отечественной экономики и финансово-банковской системы, обеспечение устойчивого развития национальной рыночной системы, незыблемость права собственности, неукоснительное выполнение контрактов. 2020-й год ознаменовался важными достижениями в этой сфере – в Минюсте рассказали о достижениях в этой сфере.

В частности, Кабмином был согласован законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства», разработанный Минюстом с целью усовершенствования положений настоящего Кодекса в части устранения технических неувязок и противоречий, обеспечения единого подхода в понимании и применении действующих положений Кодекса.

«Кодекс содержит рациональные новеллы, которые оптимизируют процедуру банкротства и закрывают имеющиеся законодательные пробелы. Кроме того, этим документом урегулирована принципиально новая для Украины процедура восстановления платежеспособности физических лиц», – рассказывает заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

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Еще одним весомым достижением в этой сфере стала разработка первого этапа внедрения Автоматизированной системы «Банкротство и неплатежеспособность». Он, в частности, включает:

  • регистрацию, авторизацию и аутентификацию арбитражного управляющего;
  • получение сведений, предусмотренных Кодексом Украины касательно процедур банкротства, применительно к субъектам, в отношении которых открыто производство по делу о банкротстве (несостоятельности);
  • подача арбитражным управляющим в электронной форме информации в Единый реестр должников, в отношении которых открыто производство по делу о банкротстве (несостоятельности).
По материалам Finance.UA
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