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"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 13,5%

"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 13,5%

НАК “Нафтогаз Украины” обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В декабре цена газа составит 6 103,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки). Такая стоимость газа на 13,5% выше, чем в ноябре.

Об этом сообщается на сайте НАК.

“В декабре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 6103,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)”, – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.

Справка Finance.ua:

  • В ноябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии составила 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м.
По материалам Finance.UA
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