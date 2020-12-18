"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 13,5%

НАК “Нафтогаз Украины” обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В декабре цена газа составит 6 103,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки). Такая стоимость газа на 13,5% выше, чем в ноябре.
Об этом сообщается на сайте НАК.
“В декабре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 6103,1 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами)”, – говорится в сообщении.
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Также отмечается, что средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.
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