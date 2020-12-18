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На столичное метро и коммунальный транспорт дополнительно выделили 402 миллиона

На столичное метро и коммунальный транспорт дополнительно выделили 402 миллиона

Киевский горсовет перераспределил расходы общего фонда бюджета столицы на 2020 год и направил 402 миллиона гривен департаменту транспортной инфраструктуры КГГА – для поддержки транспортных предприятий города – Киевпастранса и Киевского метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Коммунальные транспортные предприятия получили значительные убытки, ведь с 17 марта по 25 мая этого года в связи с пандемией коронавируса столичный метрополитен не перевозил пассажиров вовсе. Но в то же время поддерживал свою инфраструктуру. «Киевпастранс» все это время работал, но, конечно, перевозки были убыточными. Так что это решение – очень важно для поддержания транспортной отрасли города. Эти средства будут направлены на возмещение потерь доходов в связи с прекращением регулярных перевозок. Главным образом, чтобы сотрудники этих предприятий получили зарплату в полном объеме. И чтобы общественный транспорт Киева и дальше работал без сбоев и перевозил пассажиров», – сказал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

Так, 5,9 млн гривен направят на нужды Киевпастранса. 396,1 млн гривен – Киевского метрополитена.

Средства были привлечены в связи с экономией расходов, связанных с компенсацией за льготный проезд отдельных категорий граждан по городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам».

По материалам УКРИНФОРМ
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