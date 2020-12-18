В Украине чиновник попался на присвоении сжиженного газа на 25 млн гривен

Генеральный директор субъекта хозяйственной деятельности продавал сжиженный углеводородный газ, который, согласно условиям договора, принял на хранение от предприятия с иностранными инвестициями. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП, чиновник заключил договор с предприятием с иностранными инвестициями по хранению сжиженного углеводородного газа. В течение года подозреваемый присваивал и продавал товар, переданный на хранение третьим лицам.
Своими действиями злоумышленник нанес иностранным инвесторам материальный ущерб на сумму более 25 млн грн.
Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье “присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”.
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