0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 85 0

В Украине чиновник попался на присвоении сжиженного газа на 25 млн гривен

В Украине чиновник попался на присвоении сжиженного газа на 25 млн гривен

Генеральный директор субъекта хозяйственной деятельности продавал сжиженный углеводородный газ, который, согласно условиям договора, принял на хранение от предприятия с иностранными инвестициями. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, чиновник заключил договор с предприятием с иностранными инвестициями по хранению сжиженного углеводородного газа. В течение года подозреваемый присваивал и продавал товар, переданный на хранение третьим лицам.

Своими действиями злоумышленник нанес иностранным инвесторам материальный ущерб на сумму более 25 млн грн.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по статье “присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением”.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.