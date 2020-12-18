Газпром увеличил бронирование транзитных мощностей через ГТС

Российский газовый монополист Газпром увеличил вчетверо бронирование дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь 2021 года по сравнению с уровнем дополнительного бронирования в декабре нынешнего года.

Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные аукционной платформы Regional Booking Platform.

Так, в точке входа Суджа на границе России и Украины на январь 2021 года из предложенных свободных мощностей в 41,6 млн куб. м в сутки выкуплено 41,2 млн куб. об.

На декабрь 2020 года было выставлено 15 млн куб. м в сутки, а забронировано 11,4 млн куб. м в сутки, на ноябрь – 10,27 млн кубов, октябрь – 4,52 млн кубометров.

При этом с 1 января по 20 декабря Газпром прокачал через Украину 54,087 млрд куб. м газа, за весь 2020 год может транзитировать 56 млрд куб. об.

Напомним, за 11 месяцев 2020 года транзит российского газа через Украину упал почти на 40% – до 50,1 млрд кубометров. Среди главных причин назывались запуск газопроводов в обход Украины, уменьшение спроса на газ в ЕС, значительные запасы газа в европейских подземных хранилищах.

Как известно, 1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в этом году предполагается на уровне как минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.