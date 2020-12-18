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Газпром увеличил бронирование транзитных мощностей через ГТС

Газпром увеличил бронирование транзитных мощностей через ГТС

Российский газовый монополист Газпром увеличил вчетверо бронирование дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь 2021 года по сравнению с уровнем дополнительного бронирования в декабре нынешнего года.

Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные аукционной платформы Regional Booking Platform.

Так, в точке входа Суджа на границе России и Украины на январь 2021 года из предложенных свободных мощностей в 41,6 млн куб. м в сутки выкуплено 41,2 млн куб. об.

На декабрь 2020 года было выставлено 15 млн куб. м в сутки, а забронировано 11,4 млн куб. м в сутки, на ноябрь – 10,27 млн кубов, октябрь – 4,52 млн кубометров.

При этом с 1 января по 20 декабря Газпром прокачал через Украину 54,087 млрд куб. м газа, за весь 2020 год может транзитировать 56 млрд куб. об.

Напомним, за 11 месяцев 2020 года транзит российского газа через Украину упал почти на 40% – до 50,1 млрд кубометров. Среди главных причин назывались запуск газопроводов в обход Украины, уменьшение спроса на газ в ЕС, значительные запасы газа в европейских подземных хранилищах.

Как известно, 1 января 2020 года истек транзитный контракт между Нафтогазом и Газпромом. Согласно новому соглашению, транзит российского газа в этом году предполагается на уровне как минимум 65 млрд куб. м газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 гг. транзит составит 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.

По материалам Корреспондент.net
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