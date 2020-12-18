Пассажирооборот транспорта уменьшился почти в 2,2 раза

Пассажирооборот транспортных компаний Украины за январь-ноябрь 2020 года уменьшился на 53,8% (или почти в 2,2 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В январе-ноябре 2020 года пассажирооборот отечественных предприятий транспорта составил 45,7 млрд пассажиро-километров, что на 53,8% (или в 2,2 раза) меньше от объема января-ноября 2019 года. В целом за 11 месяцев 2020 года услугами этих компаний воспользовались 2,35 млрд пассажиров, что на 39,9% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2019 года.

Услугами украинского железнодорожного транспорта за январь-ноябрь 2020 года воспользовались 62,9 млн пассажиров (на 56,0% меньше, чем за соответствующий период 2019 года); пассажирооборот отрасли составил 9,73 млрд пассажиро-километров (в 2,7 раза меньше).

Автотранспорт страны за 11 месяцев 2020 года перевез 991,3 млн пассажиров (на 40,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года); пассажирооборот составил 17,49 млрд пассажиро-километров (на 43,8% меньше).

Украинские авиационные компании перевезли за этот период 4,5 млн пассажиров (в 2,8 раза меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года); пассажирооборот составил 10,14 млрд пассажиро-километров (в 2,8 раза меньше).

Услугами водного транспорта за январь-ноябрь 2020 года воспользовались 0,3 млн пассажиров (в 2,2 раза меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года); пассажирооборот составил 4,0 млн пассажиро-километров (в 6,5 раза меньше).