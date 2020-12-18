Пассажирооборот транспорта уменьшился почти в 2,2 раза

Пассажирооборот транспортных компаний Украины за январь-ноябрь 2020 года уменьшился на 53,8% (или почти в 2,2 раза) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
В январе-ноябре 2020 года пассажирооборот отечественных предприятий транспорта составил 45,7 млрд пассажиро-километров, что на 53,8% (или в 2,2 раза) меньше от объема января-ноября 2019 года. В целом за 11 месяцев 2020 года услугами этих компаний воспользовались 2,35 млрд пассажиров, что на 39,9% меньше по сравнению с январем-ноябрем 2019 года.
Услугами украинского железнодорожного транспорта за январь-ноябрь 2020 года воспользовались 62,9 млн пассажиров (на 56,0% меньше, чем за соответствующий период 2019 года); пассажирооборот отрасли составил 9,73 млрд пассажиро-километров (в 2,7 раза меньше).
Автотранспорт страны за 11 месяцев 2020 года перевез 991,3 млн пассажиров (на 40,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года); пассажирооборот составил 17,49 млрд пассажиро-километров (на 43,8% меньше).
Украинские авиационные компании перевезли за этот период 4,5 млн пассажиров (в 2,8 раза меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года); пассажирооборот составил 10,14 млрд пассажиро-километров (в 2,8 раза меньше).
Услугами водного транспорта за январь-ноябрь 2020 года воспользовались 0,3 млн пассажиров (в 2,2 раза меньше, чем за январь-ноябрь 2019 года); пассажирооборот составил 4,0 млн пассажиро-километров (в 6,5 раза меньше).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"Вчера, 11:12 - 2166 12
Гарантированную сумму вкладов надо поднимать из-за инфляции - НБУПозавчера, 21:00 - 1969 8
"Датагруп" покупает 100% акций оператора VoliaВчера, 15:45 - 1022 4
Минцифры запустило платформу с данными об украинской IT-экосистемеВчера, 15:36 - 295 3
Как молодым семьям получить беспроцентный кредит на строительство жилья (инфографика)Вчера, 16:09 - 2590 1
Зеленский рассказал, что будет следующим шагом "Большой стройки"Вчера, 11:12 - 2166 12
Курс наличного доллараВчера, 12:45 - 1448
На сайте Нафтогаза отныне можно мониторить цены на газ в Украине и ЕвропеВчера, 09:13 - 1288 1
Dragon Capital покупает банк у депутата НовинскогоВчера, 16:47 - 1266 3
Китай запустил ракету Long March 8 с пятью спутникамиВчера, 12:10 - 109
"Укрзализныця" показала обновленные пассажирские вагоны (фото)18.12.2020, 12:10 - 2279
В Израиле предложили необычный способ борьбы с коронавирусом15.12.2020, 12:10 - 3530 2
Великобритания начала массовую вакцинацию против COVID-19 (фото)08.12.2020, 16:10 - 1853 2
Американцы создали автомобиль с солнечной зарядкой (видео)07.12.2020, 12:17 - 1978