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Президент создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Президент создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 582/2020 «О Совете по вопросам содействия развитию малого предпринимательства» и утвердил его полномочия.

Об этом свидетельствует информация на сайте главы государства.

Цель создания Совета. Этот консультативно-совещательный орган при Президенте Украины создается для содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого предпринимательства и их общественных объединений.

Председателем Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства Владимир Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса Президента Украины Юлию Свириденко. Она должна в пятидневный срок внести предложения по персональному составу Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства.

В Офисе Президента Украины состоялось первое заседание Совета.

Участие в нем принял руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он представил своего нового заместителя – Юлию Свириденко, которая будет координировать работу вновь созданного Совета.

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Андрей Ермак призвал участников максимально быстро организовать работу органа и в короткие сроки проработать предложения и подготовить решения по проблемным вопросам малого предпринимательства. Эти предложения будут переданы для рассмотрения Национальному совету реформ при Президенте Украины.

«Пришло время, когда надо собрать всех вместе, услышать всех и выработать государственное решение, чтобы люди в пандемию и непростые времена чувствовали, что власть о них заботится», – отметил руководитель Офиса Президента.

По его словам, есть проблемы, требующие немедленного решения, а есть вопросы на перспективу, в частности, внедрение новаций, диджитализация услуг и т.д.

По материалам Finance.UA
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