Данилишин назвал причины укрепления гривны

На валютном рынке в начале прошлой недели наблюдалось существенное превышение предложения иностранной валюты над спросом. Это стало следствием увеличения продаж иностранной валюты нерезидентами с целью участия в первичных аукционах Министерства финансов по размещению гривневых ОВГЗ.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

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Как отметил Данилишин, за последнюю неделю вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги Украины увеличились на 5,9 млрд гривен, что увеличило долю нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ с 8,5% до 8,8%. Интервенции НБУ по покупке иностранной валюты за неделю составили почти 300 млн долларов.

“Успокаивающее влияние на валютный рынок имело также поступление в течение прошлой недели отдельных траншей международной кредитной помощи от ЕС и Всемирного банка и завершение 18 декабря расчетов по еврооблигациям, дополнительно размещенным Министерством финансов на бирже Euronext Dublin”, – пояснил Данилишин.

По его данным, международные резервы НБУ выросли до более 28 млрд долларов, что является самым высоким значением с августа 2020 года.

“Дополнительную поддержку международным резервам НБУ окажет успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате Stand-By, начавшегося на этой неделе в дистанционном формате”, – добавил он.

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