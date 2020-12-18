0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 310 0

Данилишин назвал причины укрепления гривны

Данилишин назвал причины укрепления гривны

На валютном рынке в начале прошлой недели наблюдалось существенное превышение предложения иностранной валюты над спросом. Это стало следствием увеличения продаж иностранной валюты нерезидентами с целью участия в первичных аукционах Министерства финансов по размещению гривневых ОВГЗ.

Об этом написал глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Читайте также: Курс доллара может возрасти из-за рекордных расходов бюджета – НБУ

Как отметил Данилишин, за последнюю неделю вложения нерезидентов в государственные ценные бумаги Украины увеличились на 5,9 млрд гривен, что увеличило долю нерезидентов в структуре держателей ОВГЗ с 8,5% до 8,8%. Интервенции НБУ по покупке иностранной валюты за неделю составили почти 300 млн долларов.

“Успокаивающее влияние на валютный рынок имело также поступление в течение прошлой недели отдельных траншей международной кредитной помощи от ЕС и Всемирного банка и завершение 18 декабря расчетов по еврооблигациям, дополнительно размещенным Министерством финансов на бирже Euronext Dublin”, – пояснил Данилишин.

По его данным, международные резервы НБУ выросли до более 28 млрд долларов, что является самым высоким значением с августа 2020 года.

“Дополнительную поддержку международным резервам НБУ окажет успешное завершение первого пересмотра соглашения с МВФ в формате Stand-By, начавшегося на этой неделе в дистанционном формате”, – добавил он.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.