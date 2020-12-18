После более 70 лет работы Nikon прекратит производство фотоаппаратов в Японии

Компания Nikon намерена прекратить выпуск фотокамер в Японии. Как сообщает DigitalCameraWorld, намереваясь снизить производственные затраты в условиях значительного сокращения рынка фотокамер компания решила перенести производство в Таиланд.

Производство фотоаппаратов Nikon Z6 и Nikon Z7 уже было перенесено, а Nikon D6 – переедет к концу 2021 года.

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Завод в Сендае на протяжении нескольких десятилетий оставался основным в структуре Nikon. Предприятие не только выпускало камеры, но и оказывало помощь зарубежным производственным филиалам.

Издание отмечает, что то, что камеры Nikon в будущем больше не будут производиться в Японии, сначала звучит как негативный сигнал. Однако добавляет, что производство в Таиланде не стоит приравнивать к низкому качеству. Фотоаппараты изготавливаются на тайском заводе Nikon почти 30 лет, поэтому сотрудники обладают многолетним опытом и знаниями. К совершенно новому заводу, по мнению издания, следовало бы относиться гораздо более скептически.