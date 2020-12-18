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Фонд госимущества продал еще один объект Укрспирта за 23 миллиона

Фонд госимущества продал еще один объект Укрспирта за 23 миллиона

Ликеро-водочное производство Вишняковского места проведения деятельности (МПД) и хранения спирта было реализовано на приватизационном аукционе за 23,1 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда госимущества Украины (ФГИУ).

В ведомстве отмечают, что несмотря на то, что в аукционе зарегистрировался только один желающий принять в нем участие, цена объекта возросла со стартовых 9,8 млн грн до 23,1 млн грн, то есть в 2,3 раза. Рост цены в этом случае, отмечают в Фонде, стал возможен благодаря единым для всех правилам работы приватизационных аукционов и невозможности ручного вмешательства в процесс приватизации. В частности, начальные ценовые предложения являются закрытыми, и до старта аукциона никто не знает ни о количестве зарегистрированных участников, ни о сделанных ими начальных ставках.

При этом, подчеркивают в ФГИУ, алгоритмы онлайн-аукционов мотивируют участников делать высокие стартовые предложения, так как победитель начального этапа имеет конкурентное преимущество в решающем раунде – право сделать последнюю ставку.

Напомним, 18 декабря 2020 года Фонд государственного имущества продал на онлайн-аукционе 15-й объект ГП “Укрспирт” – Вишняковское МПД и хранения спирта, находящееся в Полтавской области. Цена предприятия в ходе торгов выросла в 10 раз – до 234 млн грн. В аукционе участвовали 8 претендентов.

Также сообщалось, что в августе 2020 года ГП “Укрспирт” совместно с Фондом государственного имущества начали подготовку к приватизации спиртовой отрасли Украины. Начиная с 15 октября вместе с Вишняковским МДД уже приватизировано 15 предприятий Укрспирта на общую сумму 1,03 млрд грн. В целом, от приватизации 41 объекта области Фонд госимущества ожидает получить около 2 млрд грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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