Спрос на украинских рабочих за рубежом увеличился на 40% – Опендатабот

Спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса.
Об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.
“Спрос на украинских рабочих вырос на 40% за последние полгода. Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, ищущих работу за рубежом”, – говорится в сообщении.
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Инфографика: Опендатабот
По данным Jooble, в 2020 году за рубежом чаще всего ждут таких специалистов:
В Польше:
В Германии:
В Чехии:
“Карантинные ограничения способствовали снижению нелегального трудоустройства за рубежом. Одного биометрического паспорта недостаточно — без приглашения на работу от работодателя и подтвержденного места резервации перестали пропускать за границу. По моему мнению, новые реалии — увеличение спроса на украинских рабочих, легализация трудоустройства и формирование рынка надежных работодателей — будут сохраняться и в следующем году”, – комментирует Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.
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