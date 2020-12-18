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Спрос на украинских рабочих за рубежом увеличился на 40% – Опендатабот

Спрос на украинских рабочих за рубежом увеличился на 40% – Опендатабот

Спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.

“Спрос на украинских рабочих вырос на 40% за последние полгода. Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, ищущих работу за рубежом”, – говорится в сообщении.

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Инфографика: Опендатабот

По данным Jooble, в 2020 году за рубежом чаще всего ждут таких специалистов:

В Польше:

  • упаковщиков;
  • разнорабочих;
  • портных;
  • водителей;
  • строителей.

В Германии:

  • сиделок;
  • плиточников;
  • сантехников;
  • электриков;
  • упаковщиков.

В Чехии:

  • рабочих на завод;
  • горничных;
  • сварщиков;
  • электриков;
  • водителей.

“Карантинные ограничения способствовали снижению нелегального трудоустройства за рубежом. Одного биометрического паспорта недостаточно — без приглашения на работу от работодателя и подтвержденного места резервации перестали пропускать за границу. По моему мнению, новые реалии — увеличение спроса на украинских рабочих, легализация трудоустройства и формирование рынка надежных работодателей — будут сохраняться и в следующем году”, – комментирует Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

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По материалам Finance.UA
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