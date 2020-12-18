Спрос на украинских рабочих за рубежом увеличился на 40% – Опендатабот

Спрос в Европе на рабочую силу из Украины вырос на 40% с начала пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на сайте платформы открытых данных Опендатабот.

“Спрос на украинских рабочих вырос на 40% за последние полгода. Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, ищущих работу за рубежом”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Как облагаются налогом иностранные доходы, стаж работы в других странах – объяснение ГНС



Инфографика: Опендатабот

По данным Jooble, в 2020 году за рубежом чаще всего ждут таких специалистов:

В Польше:

упаковщиков;

разнорабочих;

портных;

водителей;

строителей.

В Германии:

сиделок;

плиточников;

сантехников;

электриков;

упаковщиков.

В Чехии:

рабочих на завод;

горничных;

сварщиков;

электриков;

водителей.

“Карантинные ограничения способствовали снижению нелегального трудоустройства за рубежом. Одного биометрического паспорта недостаточно — без приглашения на работу от работодателя и подтвержденного места резервации перестали пропускать за границу. По моему мнению, новые реалии — увеличение спроса на украинских рабочих, легализация трудоустройства и формирование рынка надежных работодателей — будут сохраняться и в следующем году”, – комментирует Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.