Volkswagen оснастит свои автомобили дисплеями дополненной реальности

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 и кроссовер ID.4 станут первыми моделями, которые получат новый проекционный дисплей дополненной реальности и два поля для отображения полученной информации.

Отмечается, что диагональ главного экрана будет 1,8 метра, и на нем будут отображаться данные от систем помощи и навигации. Он формирует картинку, которая с помощью ярких LCD-дисплеев передается на зеркала, а затем с помощью специальных линз разделяется на два поля. Сам экран «висит» перед водителем, и на нем будет отображаться показатели электронных помощников и навигации.

Ниже находится еще одно поле, где будут показываться данные о текущей скорости, дорожных знаках и навигации. Изображения, которые выглядят как вполне реальные объекты, будут создаваться одним из главных компьютеров электромобиля. Он получает данные от фронтальной камеры, радаров и навигационной системы, обрабатывает их и преобразует.

Таким образом, водитель получает информацию, например, о приближающемся перекрестке. В свою очередь, системы стабилизации изображения адаптируются к движению автомобиля.

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Новый проекционный дисплей показывает работу функции Lane Assist. Например, когда приближается конец полосы, загорается оранжевый свет. Если автопилот Travel Assist активирован, полосы становятся зелеными, а если есть риск столкновения с движущимся впереди автомобилем, он загорается красным.

Volkswagen ID.3 и ID.4 первыми получат новый проекционный дисплей. Хэтчбек продается с двумя моторами (145 или 204 л.с.) и тремя аккумуляторами – 48, 62 и 82 кВт/ч. В Германии ID.3 стоит минимум 34 112 евро. Кроссовер ID.4 оснащен двигателем мощностью 204 л.с. и аккумулятором емкостью 77 кВт/ч и стоит от 43 329 евро.