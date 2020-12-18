0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 35 0

В Украине разработали тест, который одновременно определяет COVID-19 и два штамма гриппа

В Украине разработали тест, который одновременно определяет COVID-19 и два штамма гриппа

В Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) разработали ПЦР-тест, который позволяет одновременно определять наличие COVID-19, а также штаммы A и B гриппа. Продолжительность проведения такого теста составляет около 6 часов.

“Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в Киеве. Надеемся на заинтересованность Минздрава комбинированным ПЦР-тестом», — рассказал директор ИМБиГ Михаил Тукало.

В учреждении отметили, что такой тест очень важен сейчас, когда в стране распространяется не только COVID-19, но и сезонный грипп.

Тукало отметил, что сейчас в ИМБиГ разрабатывают еще один тест. Он будет определять сразу 5 типов вирусов, в частности риновирус и корь.

В ИМБиГ напомнили, что именно они первыми в Украине разработали тесты-системы для определения COVID-19.

«Первого больного ковид в нашей стране выявили в Черновцах в начале марта 2020 года благодаря тестам ИМБиГ. Поэтому ИМБиГ передал 600 тест-реакций в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве”, – говорится в сообщении.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.