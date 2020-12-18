В Украине разработали тест, который одновременно определяет COVID-19 и два штамма гриппа

В Институте молекулярной биологии и генетики (ИМБиГ) разработали ПЦР-тест, который позволяет одновременно определять наличие COVID-19, а также штаммы A и B гриппа. Продолжительность проведения такого теста составляет около 6 часов.
“Новые ПЦР-тесты проверены на образцах от больных, которые были переданы нам Центром общественного здоровья в Киеве. Надеемся на заинтересованность Минздрава комбинированным ПЦР-тестом», — рассказал директор ИМБиГ Михаил Тукало.
В учреждении отметили, что такой тест очень важен сейчас, когда в стране распространяется не только COVID-19, но и сезонный грипп.
Тукало отметил, что сейчас в ИМБиГ разрабатывают еще один тест. Он будет определять сразу 5 типов вирусов, в частности риновирус и корь.
В ИМБиГ напомнили, что именно они первыми в Украине разработали тесты-системы для определения COVID-19.
«Первого больного ковид в нашей стране выявили в Черновцах в начале марта 2020 года благодаря тестам ИМБиГ. Поэтому ИМБиГ передал 600 тест-реакций в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве”, – говорится в сообщении.
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