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Как разрабатывают прогнозы и бюджеты в странах Европы (таблица)

Как разрабатывают прогнозы и бюджеты в странах Европы (таблица)

В Центре экономической стратегии во время экспертного обсуждения “Как Украине улучшить макропрогнозирование и его связь с бюджетным процессом” рассказали, как отличаются процессы разработки прогнозов и бюджетов в некоторых странах Европы.

Зачем это вообще? Чтобы быть максимально эффективными, системы управления государственными расходами должны соблюдать фискальную и финансовую дисциплину, а именно контролировать совокупные расходы, отслеживая наличие необходимых ресурсов, то есть их согласованность с макроэкономическими ограничениями.

Только исходя из объективной оценки макроэкономической позиции страны, можно правильно спрогнозировать доходы и финансирование (заимствования). В идеале процесс макропрогнозирования должен быть прозрачным и реалистичным, основанным на новейших статистических данных.


Таблица: ЦЕС

В таблице приведены основные процессы разработки прогноза и бюджетов в Германии по сравнению с Украиной, Францией и Ирландией. Как видим, процессы являются разными, в частности, в Ирландии бюджет утверждается особенно рано. Макроэкономические показатели не всегда обновляются перед принятием бюджета, потому что не всегда требуется его переоценка, несмотря на стабильную экономическую ситуацию в этих странах, а также из-за того, что там выполняется среднесрочное планирование бюджета.

Опыт Германии. В Германии применяется подход к планированию бюджета «сверху вниз». То есть сначала устанавливаются верхние значения доходов и расходов, в пределах которых Министерства могут планировать свои расходы.

Если принять во внимание опыт этой страны, то стоит отметить, что процесс формирования бюджета в Германии начинается за два года до прогнозируемого бюджетного года (в году t-2). В общем календарный порядок Германии можно описать так:

  • декабрь (t-2): федеральное министерство финансов начинает технические консультации с профильными министерствами по обновлению фискальных показателей на прогнозируемый год;
  • январь (t-1): разработка официальных экономических прогнозов правительства и прогнозов доходов на следующий год. Федеральное министерство финансов пытается учесть новые направления экономической политики в пределах разрешенного уровня ресурсов;
  • февраль-март: кабинет министров согласовывает базовые максимальные показатели расходов и доходов, как общих, так и отраслевых;
  • апрель: утверждение программы стабильности, которая показывает среднесрочное развитие публичных финансов и согласуется с базовыми показателями, обнародуется с соблюдением правил ЕС;
  • май-июнь: бюджетные обсуждения между министерством финансов и бюджетными подразделениями в профильных министерствах относительно деталей распределения финансов и политики;
  • июнь: решение правительства по проекту федерального бюджета;
  • август: правительство подает Проект федерального бюджета в бундестаг (парламент) и бундесрат (представительство федеральных земель на уровне федерации), вместе с пятилетним финансовым планом;
  • ноябрь: перед вторым и третьим чтением повторно разрабатывается макроэкономический прогноз и фискальный прогноз на годы t, t+1 и t+2.
По материалам Finance.UA
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