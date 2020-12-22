Как разрабатывают прогнозы и бюджеты в странах Европы (таблица)

В Центре экономической стратегии во время экспертного обсуждения “Как Украине улучшить макропрогнозирование и его связь с бюджетным процессом” рассказали, как отличаются процессы разработки прогнозов и бюджетов в некоторых странах Европы.

Зачем это вообще? Чтобы быть максимально эффективными, системы управления государственными расходами должны соблюдать фискальную и финансовую дисциплину, а именно контролировать совокупные расходы, отслеживая наличие необходимых ресурсов, то есть их согласованность с макроэкономическими ограничениями.

Только исходя из объективной оценки макроэкономической позиции страны, можно правильно спрогнозировать доходы и финансирование (заимствования). В идеале процесс макропрогнозирования должен быть прозрачным и реалистичным, основанным на новейших статистических данных.



Таблица: ЦЕС

В таблице приведены основные процессы разработки прогноза и бюджетов в Германии по сравнению с Украиной, Францией и Ирландией. Как видим, процессы являются разными, в частности, в Ирландии бюджет утверждается особенно рано. Макроэкономические показатели не всегда обновляются перед принятием бюджета, потому что не всегда требуется его переоценка, несмотря на стабильную экономическую ситуацию в этих странах, а также из-за того, что там выполняется среднесрочное планирование бюджета.

Опыт Германии. В Германии применяется подход к планированию бюджета «сверху вниз». То есть сначала устанавливаются верхние значения доходов и расходов, в пределах которых Министерства могут планировать свои расходы.

Если принять во внимание опыт этой страны, то стоит отметить, что процесс формирования бюджета в Германии начинается за два года до прогнозируемого бюджетного года (в году t-2). В общем календарный порядок Германии можно описать так:

декабрь (t-2): федеральное министерство финансов начинает технические консультации с профильными министерствами по обновлению фискальных показателей на прогнозируемый год;

январь (t-1): разработка официальных экономических прогнозов правительства и прогнозов доходов на следующий год. Федеральное министерство финансов пытается учесть новые направления экономической политики в пределах разрешенного уровня ресурсов;

февраль-март: кабинет министров согласовывает базовые максимальные показатели расходов и доходов, как общих, так и отраслевых;

апрель: утверждение программы стабильности, которая показывает среднесрочное развитие публичных финансов и согласуется с базовыми показателями, обнародуется с соблюдением правил ЕС;

май-июнь: бюджетные обсуждения между министерством финансов и бюджетными подразделениями в профильных министерствах относительно деталей распределения финансов и политики;

июнь: решение правительства по проекту федерального бюджета;

август: правительство подает Проект федерального бюджета в бундестаг (парламент) и бундесрат (представительство федеральных земель на уровне федерации), вместе с пятилетним финансовым планом;