Как разрабатывают прогнозы и бюджеты в странах Европы (таблица)

В Центре экономической стратегии во время экспертного обсуждения “Как Украине улучшить макропрогнозирование и его связь с бюджетным процессом” рассказали, как отличаются процессы разработки прогнозов и бюджетов в некоторых странах Европы.
Зачем это вообще? Чтобы быть максимально эффективными, системы управления государственными расходами должны соблюдать фискальную и финансовую дисциплину, а именно контролировать совокупные расходы, отслеживая наличие необходимых ресурсов, то есть их согласованность с макроэкономическими ограничениями.
Только исходя из объективной оценки макроэкономической позиции страны, можно правильно спрогнозировать доходы и финансирование (заимствования). В идеале процесс макропрогнозирования должен быть прозрачным и реалистичным, основанным на новейших статистических данных.
Таблица: ЦЕС
В таблице приведены основные процессы разработки прогноза и бюджетов в Германии по сравнению с Украиной, Францией и Ирландией. Как видим, процессы являются разными, в частности, в Ирландии бюджет утверждается особенно рано. Макроэкономические показатели не всегда обновляются перед принятием бюджета, потому что не всегда требуется его переоценка, несмотря на стабильную экономическую ситуацию в этих странах, а также из-за того, что там выполняется среднесрочное планирование бюджета.
Опыт Германии. В Германии применяется подход к планированию бюджета «сверху вниз». То есть сначала устанавливаются верхние значения доходов и расходов, в пределах которых Министерства могут планировать свои расходы.
Если принять во внимание опыт этой страны, то стоит отметить, что процесс формирования бюджета в Германии начинается за два года до прогнозируемого бюджетного года (в году t-2). В общем календарный порядок Германии можно описать так:
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