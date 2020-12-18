Сырьевые компании США обязали раскрывать платежи иностранным правительствам

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила нормативный акт о раскрытии сырьевыми компаниями платежей в пользу иностранных правительств.
Публичность этих данных, как считается, поможет борьбе с коррупцией в развивающихся странах.
Его предыдущие версии так и не вступили в силу из-за активного противодействия со стороны крупного бизнеса.
Новая версия, принятая SEC, смягчает требования к компаниям, чтобы снизить их затраты на раскрытие информации, в первую очередь за счет снижения ее детализации. Она предусматривает раскрытие информации о платежах иностранным правительствам не в разбивке по каждому заключенному контракту, а в целом по странам, то есть в агрегированном виде.
Раскрытие сырьевыми компаниями данных о платежах правительствам других стран — требование принятого после финансового кризиса закона Додда-Фрэнка. Он обязал комиссию принять подзаконный акт на эту тему.
Антикоррупционные требования по раскрытию «сырьевых» платежей уже действуют в Евросоюзе, Великобритании и Канаде, причем там от компаний требуется раскрывать информацию до контракта включительно.
Сторонники требований о раскрытии информации о платежах считают, что прозрачность в этой сфере снизит коррупционные риски, повысит шансы на справедливое распределение доходов от разработки месторождений в бедных странах.
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