Samsung Galaxy Buds Pro получат несколько уровней активного шумоподавления

Накануне анонса новых беспроводных наушников Samsung Galaxy Buds Pro авторитетный инсайдер Ишан Агарвал раскрыл их некоторые ключевые функции.
По словам инсайдера, Galaxy Buds Pro получат несколько уровней активного шумоподавления и функцию пространственного звука. Это означает, что пользователи смогут настраивать шумоподавление и пространственный звук по своему усмотрению.
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Примерно так же реализовано шумоподавление в наушниках Jabra Elite 85t, которые позволяют пользователю переключаться между 11 различными уровнями ANC.
Еще одной интересной фишкой гаджета станет автоматическое переключение на прозрачный режим при обнаружении голоса.
Ожидается, что Samsung представит наушники Galaxy Buds Pro вместе со смартфонами Galaxy S21 14 января 2021 года.
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