Курс доллара может возрасти из-за рекордных расходов бюджета - НБУ

В декабре 2020 года ситуация на валютном рынке способствовала укреплению курса гривны. В то же время рекордные бюджетные выплаты в конце года могут изменить ситуацию.

Об этом говорится в “Отчете о финансовой стабильности” за декабрь 2020 года Национального банка Украины.

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Как отмечается в отчете, в IV квартале на рынке наблюдался баланс спроса и предложения. В результате НБУ более чем месяц (с 6 ноября до 9 декабря) не проводил валютные интервенции, что является рекордным периодом со времени введения плавающего курсообразования.

По данным НБУ, в середине декабря, благодаря возвращению нерезидентов, наблюдалось чистое предложение валюты.

“Однако в последние недели года увеличилась вероятность рекордных бюджетных расходов, что может повлечь краткосрочное девальвационное давление”, – говорится в обзоре.