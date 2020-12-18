До 5 тыс. грн каждому: Киев выделит средства на ежемесячные доплаты медикам

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из столичного бюджета на 2021 год планируют выделить деньги на доплаты медицинским работникам. Об этом сообщил Кличко во время брифинга 21 декабря.

По его словам, на внеочередном заседании 22 декабря депутаты Киевсовета должны рассмотреть вопрос об увеличении с января 2021 года доплат столичным медикам:

врачам – 5 тыс. грн;

медсестрам – 4 тыс. грн;

младшему медперсоналу – 2 тыс. грн.

“Парламент принял на прошлой неделе Государственный бюджет Украины. Но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Такая ситуация – недопустима! И в столице мы такого допустить не можем. Поэтому я дал поручение Департаментам здравоохранения и финансов КГГА проработать все возможности и подать предложения к проекту бюджета столицы на следующий год. Чтобы увеличить расходы на финансовую помощь медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к зарплате, которую теперь, по реформе, медикам выплачивает государство, – отметил Кличко.

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Он подчеркнул, если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу “Здоровье киевлян”, в следующем году такую финансовую помощь будут получать 30 тысяч медицинских работников столицы.