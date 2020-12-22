В Минсоцполитики рассказали об особенностях выплат опекунским и многодетным семьям

Малообеспеченным многодетным семьям продолжат платить 130% прожиточного минимума на каждого ребенка, а для детей-сирот с инвалидностью, которые воспитываются в опекунских семьях и на которых в 18 лет прекращаются выплаты, хотят изменить порядок помощи.
Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
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“Мы внесли законопроект о том, чтобы дети с инвалидностью, проживающие в детдомах, опекунских семьях, могли там проживать до 23 лет, соответственно, будут продолжаться выплаты. Нужна социализация этих детей, им после 18 нужно выходить куда-то из этих семей”, – заявила Лазебная.
Также министр рассказала о программах помощи многодетным семьям.
“По многодетным семьям у нас есть несколько программ помощи, одна из них – малообеспеченным. Если семья малообеспеченная, она может прийти в эту программу, потому что там на каждого ребенка мы платим 130% прожиточного минимума. Размеры пособия по программам многодетных выросли в два раза. Можно обратиться в органы соцзащиты, и там помогут”, – сказала она.
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