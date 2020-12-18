НБУ ожидает ускорения инфляции из-за бюджетных трат в конце года

Традиционно высокий объем расходов из государственного бюджета в конце года может усиливать инфляционное и девальвационное давление. Это же касается бюджетных расходов в следующем году.
Об этом шла речь во время заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП), во время которого было рекомендовано оставить учетную ставку на уровне 6%, сообщает пресс-служба НБУ.
Во время дискуссии отмечалось, что принятый Верховной Радой государственный бюджет на 2021 год предусматривает продолжение довольно мягкой фискальной политики, которая должна подпитывать экономическую активность и в то же время рост цен.
“Впрочем, реальный фискальный импульс будет зависеть от выполнения достаточно амбициозного плана доходов и наличия источников финансирования, заложенного в бюджет”, – говорится в сообщении.
Во время заседания члены КМП уделили особое внимание влиянию пандемии на экономическую активность, а также обсудили динамику потребительских цен на протяжении последних месяцев и вероятное инфляционное развитие в 2021 году.
Участники дискуссии отметили дальнейший рост уровня неопределенности, связанной с течением пандемии COVID-19 и ее влиянием на экономические процессы. С одной стороны, в третьем квартале экономики Украины и других стран восстанавливались даже быстрее, чем ожидалось. Растущие показатели розничного товарооборота и импорта свидетельствовали о дальнейшем оживлении потребительского спроса. Активные расходы граждан, поддержанные увеличением доходов, подорожание энергоносителей, худший урожай и отражение более слабой гривны на ценах привели к ускорению инфляции.
Все присутствующие члены КМП высказались за сохранение учетной ставки на уровне 6%. Участники дискуссии отметили, что такое решение является оптимальным в текущих условиях. Большинство из них не рассматривали других вариантов, кроме сохранения ставки.
“Учитывая усиление уровня неопределенности, ощутимое ускорение инфляции и ухудшение ожиданий снижения учетной ставки могло бы дать ложный сигнал участникам рынка и, вероятно, не имело бы положительного влияния на динамику рыночных ставок”, – говорится в сообщении.
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