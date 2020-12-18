Google оплатит всем сотрудникам еженедельные тесты на COVID-19

18 декабря Google объявила, что будет каждую неделю оплачивать своим сотрудникам тестирование на COVID-19 на дому. Пока предложение распространяется на сотрудников в США, но компания планирует масштабировать программу на весь мир в течение следующего года. Об этом сообщает Reuters.
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Представитель Google сообщил изданию, что воспользоваться предложением уже могут 90 000 сотрудников в Штатах.
Процедура предусматривает взятие проб путем мазков изо рта и носа и их лабораторный анализ.
Тестирование не обязательное и проводится по желанию. Однако компания рекомендует проводить его каждому сотруднику раз в неделю.
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