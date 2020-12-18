Какие зарплаты получили министры в ноябре: кто зарабатывает больше всех

В ноябре министр социальной политики Марина Лазебная заработала больше всех из чиновников – почти 159 тысяч гривен. На второй позиции оказался глава Минобороны Андрей Таран – 148,6 тысяч гривен.

И. о. министра энергетики Юрий Бойко получил почти 117 тысяч гривен.

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В свою очередь, наименьшая зарплата у министра реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса Алексея Резникова – 18,7 тыс. Также среди тех, кто получил меньше всех – руководитель Минздрава Максим Степанов – 37 тысяч 875 гривен.

Стоит отметить, что также достаточно скромная зарплата у премьер-министра Украины. Денис Шмыгаль заработал чуть больше 43,6 тысяч гривен.