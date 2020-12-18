Новый штамм коронавируса: авиасообщение с Великобританией прекратили 22 страны

Из-за обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса, который отличается особо быстрым распространением, еще одна страна временно прекращает авиационное сообщение с островом.

20 декабря решение ограничить передвижение людей из Великобритании, а в некоторых случаях и в нее, объявили Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Германия, Италия, Франция, Болгария, Чехия, Австрия, Латвия, Литва, Эстония, Румыния, Швейцария, Швеция, Турция, Израиль, Саудовская Аравия и Иран, Сальвадор и Колумбия.

Некоторые страны прекращают сообщение на период от 2 до 40 дней, другие на неопределенный срок – пока не станет ясна ситуация с новым штаммом. В этот список 21 декабря добавилась и Канада, сообщает CBC.

Решение приняли на совещании премьер-министра страны Джастина Трюдо с членами правительства, оно вступило в силу в 07:00 по киевскому времени. Ограничения не касаются грузоперевозок и технических остановок, на которых пассажиры не выходят из самолета. Сейчас ограничения ввели на 72 часа. Кроме того, всем пассажирам, которые прибыли из Англии в Канаду в воскресенье, нужно пройти дополнительную проверку.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вид коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство ужесточило карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. Новый штамм коронавируса стал широко распространяться в стране с середины ноября. Сам штамм был обнаружен в сентябре. Пока нет доказательств того, что эта мутация приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин и лечение.