Новогодний стол-2021: какую сумму потратят украинцы (инфографика)

Предновогодний сезон хлопот в самом разгаре. Украинцы, несмотря на сложный год и продолжающуюся пандемию коронавируса, готовятся ко встрече Нового года.

Один из стандартных вопросов – каким будет новогоднее меню и какую сумму застолье потянет из кармана. Традиционно накануне Нового года аналитики подсчитали, во сколько в этом году украинцам обойдется новогодний стол. Портал “Комментарии” узнал, какую сумму нужно будет отдать за традиционные блюда праздничного застолья.

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Новогодний стол подорожал с прошлого года на 5,3%. Украинцам придется отдать за стандартный набор продуктов к новогоднему столу 1706 грн. А если вы добавите в меню деликатесы – красную икру и красную рыбу – придется заплатить еще 250 и 220 грн соответственно. Так что общая стоимость застолья с деликатесами составит 2176 грн.



Инфографика: Комментарии

Как видно из инфографики, возросла стоимость ряда продуктов, без которых не организовать новогодний ужин. В частности, салат оливье подорожал на 14%, копченая грудинка — 25%, свиной биток — 33%, твердый сыр — 12%, колбаса — 12%.

Зато еще один традиционный салат для праздничного стола – “Сельдь под шубой” — будет стоить примерно столько, сколько и в прошлом году. Кроме того, стоимость овощей на новогоднем столе составит почти 183 грн, а фрукты обойдутся как минимум в 104 грн.