По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (58,784 млн грн и 42,119 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (47 и 52), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,07-28,08 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 99 активных заявок по доллару на сумму 100,903 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1000 – 2 222
28,0900 – 30 000
28,0900 – 100 000
28,0900 – 50 000
28,0900 – 35 000
28,0900 – 120 000
28,0900 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0500 – 1 000
28,0500 – 5 000
28,0500 – 5 000
28,0500 – 1 000
28,0600 – 5 000
28,0700 – 20 000
28,0800 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1242 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0606 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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