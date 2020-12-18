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В миграционной службе рассказали, сколько белорусов попросили убежища в Украине

В миграционной службе рассказали, сколько белорусов попросили убежища в Украине

В Государственную миграционную службу Украины обратились с заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждающимся в защите, 15 граждан Беларуси.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

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“В территориальные органы ГМС в течение августа-ноября 2020 года с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, обратились 15 граждан Республики Беларусь. В отношении 10 человек территориальными органами ГМС принято решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите”, – говорится в ответе на запрос издания.

Согласно сообщению, за август-ноябрь текущего года решение о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждаются в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты в Украине, ГМС не принимала.

В то же время посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что за все время протестов в Беларуси, которые продолжаются с августа, в посольство Украины за помощью обратились 20 человек.

Напомним, с 1 января по 1 октября белорусы закрыли 303,4 тыс. счетов. Это 16,1% от количества на начало 2020 года.

По материалам РБК-Украина
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