НАПК рекомендует доработать закон о защите украинцев от коллекторов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в проекте закона, касающегося защиты должников от коллекторов. Документ требует доработки с учетом соответствующих рекомендаций.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Так, по результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности” НАПК выявило коррупциогенные факторы, которые делают невозможным принятие проекта документа в предложенной редакции.

Среди них: