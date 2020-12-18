НАПК рекомендует доработать закон о защите украинцев от коллекторов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в проекте закона, касающегося защиты должников от коллекторов. Документ требует доработки с учетом соответствующих рекомендаций.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Так, по результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности” НАПК выявило коррупциогенные факторы, которые делают невозможным принятие проекта документа в предложенной редакции.
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