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НАПК рекомендует доработать закон о защите украинцев от коллекторов

НАПК рекомендует доработать закон о защите украинцев от коллекторов

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило коррупциогенные факторы в проекте закона, касающегося защиты должников от коллекторов. Документ требует доработки с учетом соответствующих рекомендаций.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Так, по результатам антикоррупционной экспертизы проекта закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности” НАПК выявило коррупциогенные факторы, которые делают невозможным принятие проекта документа в предложенной редакции.

Среди них:

  • не определен исключительный перечень информации, которую заявитель обязан подать Национальному банку Украины для внесения его в Реестр коллекторских компаний;
  • не установлен механизм/алгоритм выбора Национальным банком Украины мер воздействия за совершенные нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к этическому поведению;
  • наделение Национального банка Украины правом устанавливать дополнительные требования к этическому поведению, кроме тех, которые определены проектом закона;
  • не нормирован механизм принятия Национальным банком Украины решения о принадлежности вида деятельности к коллекторской деятельности.

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По материалам РБК-Украина
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