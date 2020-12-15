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НБУ купил на межбанке 300 млн долларов для сдерживания укрепления гривны

НБУ купил на межбанке 300 млн долларов для сдерживания укрепления гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 14-18 декабря 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 299 млн долларов. При этом Нацбанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Таким образом, НБУ в 3,8 раза увеличил покупку валюты по сравнению с прошлой неделей (79 млн долларов).

По данным Нацбанка, всего с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4929,00 млн долларов и продал на 3801,60 млн долларов. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 1127,40 млн долларов.

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По материалам РБК-Украина
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